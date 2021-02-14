Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte perşembe akşamı Rize'ye gelen eşi Emine Erdoğan önceki gün Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Erdoğan, yayla ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan’dan Handüzü Yaylası paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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