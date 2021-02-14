  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Emine Erdoğan’dan Handüzü Yaylası paylaşımı

’dan Handüzü Yaylası paylaşımı

Emine Erdoğan’dan Handüzü Yaylası paylaşımı

14.2.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte perşembe akşamı Rize'ye gelen eşi Emine Erdoğan önceki gün Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası Tabiat Parkı'nı ziyaret etti. Erdoğan, yayla ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nı ziyaret ettik. 1800 rakımlı yayla, eşsiz doğa manzarasıyla bizi büyüledi" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emine Erdoğan’dan Handüzü Yaylası paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.