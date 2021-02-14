Milletvekili Nasır’dan Bornova’ya 2B müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bornova ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çiçekliköy Mahallesi, Yakaköy Mahallesi, Beşyol Mahallesi, Karaçam Mahallesi ve Kavaklıdere Mahallesi'nde yıllardır süren 2B arazi sahiplerinin sorununun çözüldüğü müjdesini verdi. Bölgedeki 2B arazilerini kullanan, yaklaşık 1500 kullanıcı ve 825 taşınmazı ilgilendiren sürecin sonuna gelindiğini ve vatandaşların yıllardır süren tapu mücadelesinin de mutlu sonla noktalandığını belirten Nasır, konuyla ilgili hükümet olarak gerekli adımların atıldığını ve büyük bir mağduriyetin giderildiğini söyledi. TEBLİGATLAR YAPILACAK

Necip Nasır, "Vatandaşların adeta kanayan yarası haline gelen 2B arazileri ile ilgili sorunu sonuçlandırmıştık. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluru ile "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen bu alanlarda vatandaşa satış işlemleri başlatılacakken, açılan dava sonucunda işlemler durdurulmuştu. Açılan dava neticesinde 28.02.2020 tarihinde doğal SİT poligonlarına ilişkin kısımlarının iptaline, diğer kısımları bakımından davanın reddine" karar verilmesi sebebiyle, söz konusu alanlar ile ilgili yeniden yapılan çalışmalar sonucunda sorun çözüldü ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın oluru ile karar 07.02.2021 tarih ve 31388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İnşallah Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz konu ile ilgili hazırlığını tamamlayarak 15 gün içinde ilgili hak sahiplerine gerekli tebligatları yaparak vatandaşlarımızın tapularına kavuşmasını sağlayacak" dedi

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