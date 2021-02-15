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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak

Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak

Sağlık Bakanı , Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerini kullandı.

15.02.2021, 15:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.

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