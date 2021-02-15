Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sayısı arttıkça soru işaretlerinin azalacağını belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, açıklamasında, "Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak." ifadelerine yer verdi.
Bugün 500.000'den fazla aşı yapıyoruz. Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021
Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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