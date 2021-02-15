  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı , herkesin merakla beklediği açıklamayı az önce yaptı. Son dakika bilgisine göre, geçen haftayı kapsayan vaka sayıları ve oranları Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. (8-14 Şubat) Kovid-19 , her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, 'de 44,39 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
AA

16.02.2021, 00:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021, 00:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yerinde karar dönemindeyiz'' ifadelerini kullanarak illerdeki vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz..

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.