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Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin merakla beklediği açıklamayı az önce yaptı. Son dakika bilgisine göre, geçen haftayı kapsayan vaka sayıları ve oranları Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

AA 16.02.2021, 00:03 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021, 00:10