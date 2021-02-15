Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yerinde karar dönemindeyiz'' ifadelerini kullanarak illerdeki vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz..Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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