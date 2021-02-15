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Son dakika: 40 ilde terör operasyonu!

Son dakika haberi... , 40 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin son dakika ayrıntılarını açıkladı. Aralarında il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 718 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika: 40 ilde terör operasyonu!
DHA

15.02.2021, 15:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021, 16:40

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir." denildi.

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