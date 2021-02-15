Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Öğretmenlerin aşı tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk köy okulunun açılışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk, "Tüm tedbirler alındı. Öğretmenlere şubat ayının son haftası aşılama başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

"Gerekli tüm tedbirler alındı. 49 bin 300 okul eğitime hazır hale getirildi. Öğretmenlere Şubat'ın son haftası aşılama başlayacak. Her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik. Öğretmenler ay sonu ilk doz aşıları olacak.

Salgının seyrine göre okul risk değerlendirmesi yapılarak okulları açma konusunda ilin kendi koşulları içerisinde gerekli adımları atabilmesi için gerekli adımları atıyoruz.

İkinci yarı yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart'ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

Okullar hangi koşullarda açıyoruz? Şunun bilinmesini isterim ki okulların açılmasıyla ilgili aldığımız kararlar uzun süren araştırma ve planlama kapsamında belirlendi.

Bunun ilk adımı tüm eğitim kurumlarının standarta tabi olmasıydı. Kararlılıkla tüm çocuklarımızın aynı sağlık güvenliği imkanı içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde bakanlığımızla TSE arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının iyileştirilmesi protokolü kapsamında kılavuz yayınladık"