Son dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi

Pınar Gültekin davasında tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, 3. duruşmada bir kez daha hakim karşısına çıktı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in geçen celsedeki reddi hakim talebi, kabul edilmedi. Sanıklardan Mertcan Avcı yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edildi. Bir sonraki duruşma ise 26 Nisan'a ertelendi.

Mertcan Avcı (Solda)

Duruşmanın ardından açıklama yapan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Ailenin talebi üzerine, mahkemenin tarafsızlığına gölge düştüğü gerekçesiyle reddi hakim istedik. Bunu somutlaştırırken de birçok gerekçemiz vardı. Bu talepten sonra mahkeme yalnızca tutukluluk incelemesi hakkında bir karar verebilir. Onun dışındaki işlemlere geçilemediği için sadece bir tanık dinlenebildi. Sanki yargılanan bu hunharca cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı ve ona yardım eden Mertcan Avcı değil de Pınar Gültekin'miş gibi algı oluşturuluyor. Bu cinayet meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Cinayetin sonrasını planlamış, dört gün boyunca saklanmış, telefonu üç parçaya ayırmış, sim kartı kırmış, olay yerini planlamış ancak bunlara rağmen cezai ehliyet raporu istendi ve cezai ehliyetinin tam olduğunu gösteren rapor geldi. Keşif mahallinde, cinayet mahallindeki koşullar sağlanamadı. Sanık Mertcan Avcı'yı aklamaya çalışılan bir bilirkişi raporu tanzim edildi. Biz de keşfin tespitlerini polis memurunun yapamayacağını, fizik veya kimya mühendislerinin bu raporu tanzim etmesi gerektiğini söyledik. İki defa Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi ve ölüm sebebi kesin olarak tanımlanamadığı için ya boğma ya da diri diri yakılma olarak açıklanıyor. Bunlara rağmen bir rapor daha talep ediliyor" ifadelerini kullandı.





'PINAR'IN BIÇAK SALLADIĞINI SÖYLEDİ'



Gültekin'in iCloud şifresinin istenmesi için ABD'ye yazılan müzekkerenin duruşmaya katkısı olmayacağını savunan Epözdemir, "Karşı taraf soruşturma aşamasında para talep edildiğini söyledi ama mesaj çıkmadı. Kovuşturmada videosunun çekildiğini söyledi, video yok. Çapraz sorguda planlamadığını, tasarlamadığını ve öldürme niyetinin olmadığını söyledi. Pınar'ın ona bıçak salladığını ve o bıçağın da koluna geldikten sonra kendini kaybettiğini belirtti. Ancak doktor, onun bıçak yarası olmadığını açıkladı. Ortada haksız tahrik savunması bıçaklamayken, ABD'ye müzekkere yazıldı. Sanki yargılanan Avcı kardeşler değil de Pınar'mış gibi bir algı oluşturuldu. Dinlenen tanık ifadesi alırken yönlendiriliyor ve birden bire ifade değişiyor. Geldiğimiz noktada müvekkillerimiz, buradan adalet çıkacağını düşünmediği için heyeti reddettik. Sanki tanıklara haksız tahrik uygulamak için bir zorlama var" dedi.





Baba Sıddık Gültekin de, "İlk defa kendimi sanık olarak buldum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum ve bu mahkemeden adalet çıkacağına inanmıyorum. Ben ölürüm ama bu davadan vazgeçmem. Adil bir yargılama istiyoruz. Başka Pınarlar ölmesin. Artık kızım geri gelmeyecek ama tek isteğimiz bu ülkede kadın cinayeti yaşanmasın" diye konuştu.

NE YAŞANMIŞTI?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DAVA SÜRECİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım 2020'deki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. İkinci duruşmada Baba Sıddık Gültekin, mahkemede adil yargılama olmadığını öne sürerek duruşma salonunu terk edip reddi hakim talebinde bulunmuş, duruşma 15 Şubat'a ertelenmişti.

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