İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden milletvekilinin kim olduğu ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı. Soylu, "HDP'li kadın vekil ve Parlamento'da görev yapıyor" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meclis'te Gara Operasyonu bilgilendirmesi
Son dakika: Gara'ya giden HDP'li vekil kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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