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Haberler Gündem Son dakika: MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı

Son dakika: MEB, 500 engelli yaptı

Son dakika haberine göre, (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.

Son dakika: MEB, 500 engelli öğretmen ataması yaptı
AA

16.02.2021, 22:45 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021, 22:47

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

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