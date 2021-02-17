Akar: PKK’ya ağır zayiat verdirdik

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün Gara operasyonu ile ilgili genel görüşme yapıldı. Operasyonun detaylarını anlatan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle konuştu:

PİKNİKTE KAÇIRILMADILAR

"TSK, terör örgütünün kendisini çok emniyette hissettiği Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda, PKK'ya ağır zayiat verdirmiştir. 4-5 aydır bu bölgede odaklandık. Karadan irtibat olmadığı için diğer operasyonlardan farklı. Geniş bir hazırlık süreci yapılmış, hedefler özenle seçilmiş, sivil halka hassasiyet gösterilmiştir. Birçok mağaranın bulunduğu bölgede, ateş gelen mağaraya yoğunlaşılmış ve demir kapılarla tahkim edildiği belirlenmiştir. 7 demir kapı açılarak bölgeye girildi. Girildiğinde 13 vatandaşımızın naaşı görüldü. Buraya herhangi bir şekilde hava kuvvetleri bombasının ulaşması mümkün değil. Şehitlerimizin naaşları nakledildikten sonra operasyona giden unsurlarımız kademeli şekilde yurda döndü. Oradaki istihbarat faaliyetleri devam ediyor."



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şunları söyledi: "Dün gece 12 aileyi aradım arkadaşlarımla birlikte. Müslüm Altuntaş'ın babasının söylediği cümle, 'gam yok keder yok bakan bey' dedi. Bu kadar uzun bir süreçten sonra ailelerin metaneti bu milletin ruhunun kendilerinin tamamen vücudunda bezenmiş hali bize bir ders daha verdi. Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Bir operasyondayken de kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren AB ve ABD, PKK inşası ile gerçekleşen sosyal medya ile söylenenler bir amaç için söylendi. Acımızı kanırtmak için söylediler. Biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Her üç ayda bir görüştük. Bu aileleri nasıl istismar ettiklerini söyleyeceğim. Bu hepimizin derdi. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra ölümlerini istismar etmeye çalıştılar.

6 BİN 21 SİVİL KATLİAM

TERÖR örgütünün ilk katliamı mı bu peki? Tabiki hayır. Örgüt 1984'ten bu yana 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. Devlet burada üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir.

KATİLİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te yaptığı bilgilendirmede 13 vatandaşı şehit eden PKK'lı teröristin kimliğini de açıkladı. Akar, sözde mağara sorumlusu 'Sorej' kod adlı Kamuran Ataman isimli teröristin turuncu listede arandığını bildirdi.