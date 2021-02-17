Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Ey Batı neredesin, neden sesiniz çıkmıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde Gara'da verdiğimiz şehitler üzerinden teröre destek verenleri eleştirdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Bir kaç gündür yüreğimiz şehit acısı ile buruk. Silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu hadise örgüt ve uzantıları ile merdiven altı işbirliğinde olan herkesin gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, çevirdikleri fırıldakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü. Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıkları öfkemizi kabartırken izlediğimiz politikaların doğruluğunu da teyit ediyor. Bu gençler bu teröristlere bu toprakları mezar edecekler mezar.

FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Bir başka ülkenin başına gelse tüm dünyanın ayağa kalkacağı 13 masumun infazı hadisesinde gelen birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğunda yaygaralarından geçilmiyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

GARA DÜŞTÜ, İŞ BİTTİ

Gabar'ı, Tendürek'i, Bestler Deresi'ni onlara mezar ettik. Gara hadisesi sınır ötesinde güvenli alan oluşturma fikrimizi pekiştirdi. Gara sıkıntılı bölgeydi, Gara düştü, iş bitti. Harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz. Teröristlerin bize gelmesini beklemeyecek, biz gidip onların başını inlerinde ezeceğiz. Onlara nefes aldırmayacağız. İnşallah önümüzdeki dönem bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri paylaşacağız. Şimdi önümüzde 2023 hedefleri var, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülke bırakacağız. Yaptığımız hizmetlerden ülkemizin her karış toprağı istifade etmiştir..

YUNUS'UN MESAJLARINI DÜNYAYA DUYURACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 "Bizim Yunus" Yılı programına katıldı. UNESCO'nun vefatının 700. yılı olması nedeniyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadığını hatırlatan Erdoğan, "Bu konudaki desteklerinden dolayı, Azerbaycan, Makedonya, Bosna Hersek'in UNESCO'daki temsilcilerine teşekkür ediyorum. Yunus Emre ve Türkçe yılı kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok etkinlik düzenleyeceğiz. İnşallah mesajlarını tüm dünyaya ulaştırmaya çalışacağız" dedi.