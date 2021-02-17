CHP’li belediyeden şehitlere büyük ayıp

Türkiye, Gara'da hain terör örgütü PKK tarafından kahpece şehit edilen 13 canının acısını yaşarken İzmir Karaburun'da Mehmetçik'i incitecek bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar adı kendisine ikinci maaş bağlamak gibi birçok skandal ile gündeme gelen Karaburun'un CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçe merkezindeki meydanda yer alan parkın içindeki Mehmetçik Anıtı'yla ilgili tepki çekecek bir adım attı.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

CHP'li Başkan, üzerinde "Mehmetçik Senin İçin 1936" yazan ve çok uzun yıllardır görünür merkezi bir yerde bulunan anıtı çocuk parkı yapmak için kaldırdı. Anıt, meydanın ilerisinde, arka taraflardaki çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutusunun hemen yanına yerleştirildi. Skandal icraat büyük tepki topladı. Üstelik buraya yapılan çocuk parkına gereksiz ve yer açısından doğru bir noktada olmadığı gerekçesiyle kendi partilileri bile karşı çıktı. Alınan bilgiye göre, parkın kaldırılması talebi ilk olarak CHP'li Meclis Üyesi Dr. Alpaslan Bilen'den geldi. Konu belediye çevre komisyonunda tartışıldı. Komisyonda hem AK Parti hem de CHP'li üyeler oy birliğiyle parkın kaldırılması kararı verdi. Konu geçtiğimiz günlerde meclis toplantısı gündemine alındı. CHP'li Başkan'ın parkta ısrar etmesi üzerine oybirliğiyle konunun halk oylamasına sunulması kararlaştırıldı. Halk oylaması bugün yapılacak.

"HDP'YE ŞİRİN GÖZÜKMEK İSTİYORLAR"

Türkiye'nin aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini ve Mehmetçik'in kahramanca görev yaptığını ifade eden AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "Mehmetçik böyle can siperane görev yaparken Belediye Başkanı Erdoğan'ın bu yaptığı büyük bir ayıp. Yazıklar olsun. CHP'li başkan ne yapmak istiyor. Aklımıza ister istemez 'Acaba CHP'nin ittifak halinde olduğu PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye şirin gözükmek için mi böyle bir adım attı' sorusu geliyor. Bu anıtın bir an önce eski yerine götürülmesini istiyoruz. Belediye Başkanı hizmet yerine böyle icraatlarla gündeme geliyor. İlçemizin hizmete ihtiyacı var" diye konuştu.

HAKKINDA SAHTECİLİK SORUŞTURMASI VAR

Karaburun Belediyesi'nin CHP'li Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'la ilgili geçtiğimiz yıl şok bir suçlama ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, Mordoğan Meydanı düzenleme ve parke taş döşeme ihalesini kanunla yasak olmasına rağmen CHP'li bir Meclis Üyesinin şirketine verdiğini, Erdoğan ve ekibinin, bu hatalarını örtmek için evrakta sahtecilik yaptıklarını rapor etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu iddia için soruşturma izni vermişti. Soylu, yine müfettişlerin raporları doğrultusunda, kızı ve bazı akrabalarını belediyede yüksek maaşla işe yerleştirdiği ve gece pazarının tezgah dağıtımını ihalesiz yaptığı için de CHP'li Erdoğan hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti.

ERHAN GÜLENÇ