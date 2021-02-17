Devlet Bahçeli: ‘Artık bölücüler düşünsün’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında, Gara şehitlerinin ardından "Kandil'e bir şafak vakti, Türklüğün şanlı bayrağı dikilmeli. Sincar'ın yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur" dedi. Konuşmasında terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrısını da yineleyen Bahçeli, şunları söyledi:



HEPSİ TERÖRÜN KOÇBAŞLARI

Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Kan verdik, can verdik, bu topraklara vatan dedik. Yeri geldi işgallerle, yeri geldi işbirlikçilerle mücadele ederek milli bekamızı muhafaza ettik. Beka sorununu küçümseyen kim varsa eli silahlı terörist kadar alçaktır. Terörü kınamayan, zevahiri kurtarabilmek amacıyla kanlı örgütün adını anmaktan imtina edenler terörün koçbaşlarıdır. Kandil'e bir şafak vakti, Türklüğün şanlı bayrağı dikilmeli. Mahmur'daki terör kampları yıkılıp yakılmalıdır. Sincar'ın yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur.



HERKES TERCİHİNİ YAPMALI

GARA'DAKİ katliam bir canavarlık örneğidir. Suçsuz, savunmasız insanlarımıza kurşun sıkmak terörizmin ilkel yüzünü deşifre etmiştir. PKK/ YPG'ye kol kanat geren sözde insan hakları savunucuları, şimdi ne diyeceksiniz? Gara'da akan kan alayınızı boğacak. Terörle mücadelede Gara öncesi ile sonrası aynı olmayacak. PKK ya silahları ile ve son teröriste kadar güvenlik güçlerine teslim olup adalet önünde hesap verecek ya da hainlerin kafaları koparılacak. O mağarada Türk Milleti'nin tamamına ateş açılmıştır. Biz çekeceğimiz çileyi çektik. Bundan böyle gerisini bölücüler, işbirlikçiler, teröristler düşünmelidir. Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne terörü bitirmiş şekilde ulaşmak durumundayız. Gara'daki barbarlık kırılma anıdır. Artık herkes tercih yapmak mecburiyetinde.



ARTIK SABIR TAŞI ÇATLAMIŞTIR

TÜRK Devleti'nin ekmeğini yiyip havasını soluyan, hazinesinden geçinen, sonra da devletin varlığına diş bileyenlerin yakasından tutmak her muhterem milletvekili için namus meselesidir. Bebek katiline 'sayın' diyen vekil istemiyoruz. Teröriste 'gerilla' diyen vekile katlanamıyoruz. Sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele varoluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa kopacaktır.



AYM'YE SERT TEPKİ

Konuşmasında AYM'ye de tepki gösteren MHP lideri, "Anayasa Mahkemesi milletin mahkemesi olmayacaksa, Türkiye'nin egemenlik ve tarihsel haklarını çiğneyenlere ihlal gerekçesiyle destek vermeyi sürdürecekse, derhal kendini feshetsin, başındaki zat da istifa etsin. Yeniden milli varlığımıza layık, adalet ve hukuk ölçülerimize müzahir bir yüksek mahkemeyi kurmasını başarırız" ifadelerini kullandı.



HDP KAPATILMADAN KESİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

HDP'NİN kapatılması görüşünü yineleyen Bahçeli, "Utanmazlar, yüzsüzler, PKK'nın değil iktidarın hesap vermesi gerektiğini ileri sürüyorlar. HDP, PKK'nın giriş kapısıdır. PKK'nın ta kendisidir. HDP kapatılmadan PKK'nın ayağını TBMM'den kesmenin başka formülünü bilen aslan parçası bir demokrat var mıdır? HDP'lilerin milletin vergileri ile aldığı maaş haramdır. HDP'nin kapatılması için zaman kaybetmek devletin egemenlik haklarına zarardır. HDP dostu CHP'ye ne demeli? PKK'yı afişe etmeden, yalnızca terör örgütü sözleri ile saldırıyı kınamak kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. HDP'ye ve bölücü terör örgütüne verilmiş bir sözünüz yoksa, PKK'ya katil demek size ancak onur, şeref ve itibar kazandıracaktır" dedi.