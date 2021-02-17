  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem FETÖ’cü Sevilay PKK teçhizatçısı çıktı

FETÖ’cü Sevilay PKK teçhizatçısı çıktı

FETÖ’cü Sevilay PKK teçhizatçısı çıktı

17.2.2021

Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in başarılı operasyonuyla önceki gün Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Firari FETÖ'cü Sevilay'ın FETÖ'nün talimatıyla, terör örgütü PKK ile bağlantı kurduğu öğrenildi.

Ayrıca Gürbüz Sevilay'ın sahibi olduğu şirketler üzerinden, terör örgütü PKK/KCK üyelerine, Ukrayna'daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği belirlendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ’cü Sevilay PKK teçhizatçısı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.