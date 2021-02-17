FETÖ’cü Sevilay PKK teçhizatçısı çıktı

Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in başarılı operasyonuyla önceki gün Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi. Firari FETÖ'cü Sevilay'ın FETÖ'nün talimatıyla, terör örgütü PKK ile bağlantı kurduğu öğrenildi.

Ayrıca Gürbüz Sevilay'ın sahibi olduğu şirketler üzerinden, terör örgütü PKK/KCK üyelerine, Ukrayna'daki Suriyeli silah tüccarları üzerinden askeri teçhizat temin ettiği belirlendi.