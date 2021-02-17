Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.
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Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.
GÜNLÜK TABLO
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