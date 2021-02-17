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Haberler Gündem YÖK'ten flaş yüz yüze eğitim kararı

'ten flaş yüz yüze eğitim kararı

Son dakika... , uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

YÖK'ten flaş yüz yüze eğitim kararı

17.02.2021, 12:39

Son dakika... YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

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