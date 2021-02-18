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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

'dan mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

18.02.2021, 21:37

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum. Rabb'imden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyurmasını diliyorum. Regaip gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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