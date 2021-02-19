İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:



Adanaspor ve Adana Demir Spor artık maçlarını burada oynayabilecekler. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. İlk gençlik yıllarında spora gönül vermiş biri olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındaydım. Son 18 yılda ülkemizin spor anlayışını baştan aşağı yeniledik. 2002'de 1570 tesis varken bugün bu sayı 3903'e çıktı. Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık.

Ülke genelinde 32 stadı tamamladık. Buraları dört dörtlük bir spor tesisi olarak tasarlıyoruz. Spor altyapısına yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Sporcularımız 2002'de 1481 madalya kazanabilmişken 2019'da 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini gösterdiler.

GELECEKTE GENÇLERİMİZİN ADINI DAHA ÇOK DUYACAĞIZ

Adana'da 2002'de 113 olan spor kulübü sayısı 2021'de 486'ya çıktı. Son 18 yılda yakalanan başarının nedeni ülkenin enerjisini fuzuli şeylere harcamamasıdır. Siyasetçi ülkeye en iyi şekilde hizmet etmeye odaklandı. Polisimiz asayişi sağlamaya, askerimiz vatanı korumaya kendini adadı. Sporcularımız ise branşlarında en iyi olmak için ter döktü. Tarımda, ihracatta, terörle mücadelede destan yazan bir ülke çıktı.

Gençlerimiz 1960 darbesine giden süreçte figüran olarak kullanıldı. Gençlerimizi sonu gözyaşı olan mecralara sürüklemeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Son yıllarda marjinal örgütlerin başını çektiği bu eylemlerin amacı ne özgürlüktür, ne de demokrasidir. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine teslim etmemesini istirham ediyorum. Gelecekte gençlerimizin adını daha çok duyacak, onlarla daha fazla iftihar edeceğiz.

Son dönemde üniversitelerimiz üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ediyoruz. Marjinal örgütlerin, kadrolu militanların başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasi, ne hukuk ne de özgürlüktür. Ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da izin vermeyeceğiz.

Bu konuda devletimizin kurumlarıyla beraber elbette ailelerimize de çok önemli görevler düşüyor. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, bu gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine terk etmemelerini istirham ediyorum. Biz de devlet olarak gerekeni yapacak, gençlerimize sunduğumuz imkanların sayısını ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

Açılışını yaptığımız Yeni Adana Stadyumu'nun bu vizyonumuzun en güzel örneklerinden biri olduğu kanaatindeyim. Bu güzel tesisin Adana'mızın gurur abidelerinden biri haline geleceğine inanıyorum.

Stadyumun inşasını gerçekleştiren TOKİ başta olmak üzere hizmeti geçen herkesi tebrik ediyorum. Eski stadyumu inşallah Millet Bahçesi olarak düzenleyip milletimizin hizmetine sunacağız. Süratle burada Çevre Şehircilikle el ele vermek suretiyle stadyumun etrafındaki peyzaj ve çevre düzenlemesini bitirmemiz buraya ayrı bir güzellik katacaktır."