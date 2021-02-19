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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... 'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 419 oldu. İşte 19 Şubat koronavirüs tablosunda son durum...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

19.02.2021, 19:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021, 19:22

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 498 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 185 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

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