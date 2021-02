İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında Salih Nayman moderatörlüğünde, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'ün sorularını yanıtlıyor.

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

- Öncelikle böyle bir imkanı bulduğum için A Haber'e çok teşekkür ediyorum.



- (Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni binası) "Beni çok etkiledi"

Bizim etrafımızdaki coğrafyada ne oluyor? Bunu bir değerlendirmek lazım. 21. asrın başında Türkiye kendine bir yol çizdi. 21. asrın başında Türkiye sadece kendi coğrafyasında değil, etrafındaki ülkelere de destek olarak bir yürüyüş yapıyor. Dünyada kendine ait bri olumsuzluk, bir yönsüzlük bir karmaşıklık içinde. 300 yıl önce dünyanın liderliği Batı'ya geçti. Yani Osmanlı, kendi egemenlik alanından Batı'ya kaptırdı. 1. Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden biri sömürge sıkışmasıdır. 1940-1941'de yeniden bir sıkışma başladı. Bundan sonra yine bir sıkışma yaşanması sonucu İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. Sonra Soğuk Savaş dönemi başladı. Dünya bir umutsuzluk girdabı içinde ve bu noktada sömürge sıkışmışlığın atlatılması gerekiyor. Problemin İslam ülkelerine ve Orta doğu'ya ve maliyetine yıkmak istediler. Ancak bu noktada Avrupa ülkeleri kendi dengelerini kaybettiler.

"TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK SALDIRILARLA UMUTSUZLUK GİRDABINA ALMAK İSTİYORLAR"

21.asırda bunu iyi okuyan Recep Tayyip Erdoğan ve halkı geçmişte yaşanan olaylardan ders alarak altyapısını ciddi şekilde geliştirdi. Bu Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. Türkiye'nin bugünkü ekonomik büyüklüğü bugünkü altyapımızın karşılığı değil. Batı Türkiye'yi bir girdaba sürüklemek istiyor ve bu çok sayıda değerleri yok ederek yapmak istiyor. Aramızdaki batı ve dünya ile fark şudur. Bizim dinimiz umutsuzluğu reddeder. Türkiye'de de umutsuzluğu aşılamaya çalışanlar da var. Ama Türkiye buna müsaade etmiyor. Türkiye'yi ekonomik saldırılarla umutsuzluk girdabına almak istiyorlar. Bunu terörle, kendi kültürümüze uymayan şeylerle yapmaya çalışıyorlar.

"İÇERİDEKİ APARATLARIN ETKİLİ OLMAMASININ NEDENİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Türkiye niçin kapasitesi genişlemesin, niçin İHA'sı, uçağı olmasın? İstanbul Havalimanı'nın olmasını da istemediler. Çünkü Türkiye'nin büyümesini merkez olmasını istemediler. Almanya daha cazip çünkü. Şimdi nereden Türkiye'yi bozacaklar? Etrafındaki coğrafyadan. Türkiye'nin büyümesini, insan kaynağını gelişmesini her fırsatta etkilemeye çalıştılar. Türkiye'nin özgüvenini kaybetmesine yönelik içerideki aparatlarıyla çalışmalar yürüttüler. İçerideki aparatların etkili olmamasının nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"KARAMSAR TABLO OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Şimdi tek dertleri, biz kendi meselelerimizle uğraşırken, "Türkiye nasıl böyle bir duruma geldi?" diye telaş içerisindeler. Bugün biz sadece bir takım somut saldırılarla karşı karşıya değiliz. Manipülasyon, spekülasyonlarla da ciddi bir şekilde karşı karşıyayız. Tüm bunları yaşadığımızda karşı karşıya kaldığımız en ufak bir olayda, büyük bir karamsar tablo oluşturulmaya çalışılıyor.



AVRUPA MARJİNALLERİN ETKİSİ ALTINDA

Avrupa, kendisini bu kadar yükseltmiş ülkeler, bizim en uçta dediğimiz marjinallerin etkisi altındadır. Mesela Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ziyaretimizde Alman Cumhurbaşkanı, en marjinal gruplarının sözlerini söylediğine şahit oldum. Marjinallerin etkisiyle direkt karşı karşıyayız. Bugün Avrupa'daki çatışmaların, doyumsuzluğun temeli marjinallerin ortaya koyma çalıştığı fikirler yüzündendir.

TÜRKİYE'NİN YAPISINI 1960 DARBESİ BOZDU

Türkiye'nin yapısını esasında 1960 darbesi bozdu. 70-80 arasında buna müsaade etmediler. 80'de yeniden bir darbe dinamiğini devreye sokturlar. Türkiye tam düşünmeye başladı, ekonomi ve büyüme adımlarını atmak için çaba sarf ediyor, darbe oluyor. Darbe dinamiğinin esası milletin iradesini hiçe saymaktır. Ne zaman AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan bunu yemedi, meseleyi tersine döndürmüş oldu.



TÜRKİYE 21. YÜZYILDA DEVRİM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR

Bu darbe dinamikleri kimin işine yaradı Türkiye'de? Benim işime yaramadı. Ekonomik ve mali olarak beni çökertti. Elimizdeki ne kadar koz varsa bunları verdik, bizi kendi içerimizde ulusal bir hale döndürdüler. Onun için bugün bunları görüp de, Başbakan'ın idam edildiğini görüp de, yüzde 8 binlik gecelik faizleri görüp de bugün bu devrimleri gerçekleştirmek kolay değil. Türkiye 21. yüzyılda devrim gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.



TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE HER ZAMAN BÜTÜN OLMUŞTUR

Türkiye terörle mücadele konusunda milletiyle devletiyle her zaman bir bütün olmuştur. Ve terörün kendi ülkesine ne zarar verebileceğini her zaman görmüştür. Bazen uluslararası sistem boğazına çökmüştür harekete edemez hale gelmiştir. Ne zaman uluslararası sistemden kurtuluruz, terör örgütlerine gereken dersi veririz. Bugün terörle mücadele ediyorsak, savunma sanayinin yüzde 20'lerden 70'lere gelmesi önemli bir paya sahiptir.

Şimdi kendi mühimmatlarımızı üretiyoruz. Emniyetimiz şimdi ATAK helikopteri var. Jandarma'nın da aynı şekilde.

Terörle mücadelenin başka unsurları da var. Halk var vatandaş var. Halkımızın vatandaşımızın desteği önemli. Birçok kayıp verebilirsiniz, ancak devlet bunu kazanır. Buradaki mesele şudur. Bir, Doğu ve Güneydoğu makus talihini yenemez. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi doğusunu da geliştirmeniz gerekli. Bütün bunları yaparsanız siz, terörle mücadeleyi bir noktaya taşıyabilirsiniz.

PARİS'TEN LONDRA'DAN FARKLI DEĞİL

Diyarbakır'ın caddeleri Paris'ten farkı değil. Terörün arkasında istismar edilecek alanları kapatıyorsunuz. Terörün hikayesi bir günde bitmiyor. Çukur barikat olayları var. Şırnak merkez, Nusaybin, Kızıltepe yıkıldı. Onlar yıktılar, Türkiye bunların daha iyisini yaptı. Biz insanlara şu umudu verdik; Size umutsuzluk hakkı vermiyoruz, size geniş bir gelecek veriyoruz. Kim sizin Kürtlüğünüzü istismar ediyorsa, istismar alanlarını da kapatıyoruz.



TERÖR ÖRGÜTÜ YIKTI, TÜRKİYE DAHA İYİSİNİ YAPTI

15 TEMMUZ MİLAT OLDU

15 Temmuz bizim için milat oldu. Sebebi, artık istihbaratınızı yönlendirmeye çalışanlar, doğru bilgiyi size yanlış aktarmaya çalışanlar artık yok.

1979'da PKK 120 kadro elemanıyla Suriye'ye geçti. Neden? Çünkü orada kendisini eğitmek, felsefesini tam anlamıyla eğitmek, ondan sonraki hedeflerini gerçekleştirmek için. Daha sonra Haftanin, Metine ve Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk'a geçtiler.

GARA'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Hakurk, bu gölgeye girebilmeyi hemen temin eder. Buradan aynı zamanda, Kandil ve Sincar'a da direkt geçilebiliyor. Gara neyi ifade ediyor? Kandil koridoru, Suriye kordioru, Sincar koridorunun geçiş alanı Gara'dır. Gara'nın ikinci önemli özelliği ise, PKK'nın tüm eğitim merkezli buradadır. Gara, savunulması çok kolay bir alandır, tepeleri olan bir alandır.

TERÖRİST SAYISI SON 4 YILDA YÜZDE 88 DÜŞTÜ

Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altına indi. Türkiye'de girilmedik alan bırakmadık. Başlarını çıkartamıyorlar. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık. Sadece teröristle değil, terörün finansmanıyla da uğraştık. Tamamiyle terörü finanse eden, lojistik destek sağlayan anlayışa da darbe vurduk.

Gara'nın altında bir Lelikan suyu var. Bu suyun ötesi düzlüktür. Orada terörist olmaz. Bizim temel amacımız orada terör örgütünün yaşam alanlarını, lojistik alanlarını, eğitim alanlarını kaldırmak. Gara'da bunu yaptığıNız andan itibaren kalbe girmişsiniz demektir. TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur.

HEDEFİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YUVALARINI İMHA ETMEK

