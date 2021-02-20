Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında milyonlarca kişinin merakla beklediği normalleşme takvimine değindi. Bakan Koca, 1 Mart tarihini işaret etti.
SON DAKİKA NORMALLEŞME AÇIKLAMASI
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:
Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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