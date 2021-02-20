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Haberler Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması

Sağlık Bakanı 'dan açıklaması

Sağlık Bakanı , " adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması

20.02.2021, 12:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021, 13:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında milyonlarca kişinin merakla beklediği normalleşme takvimine değindi. Bakan Koca, 1 Mart tarihini işaret etti.

SON DAKİKA NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi:

Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak.

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