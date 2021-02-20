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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak." dedi.

20.02.2021, 12:49 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021, 13:05