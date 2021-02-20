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Son dakika: vaka sayıları açıklandı! 20 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi İşte 20 Şubat Cumartesi günlük koronavirüs tablosu...

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 20 Şubat Cumartesi koronavirüs tablosu

20.02.2021, 19:06 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021, 19:26

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi. Test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876, vefat sayısı 27 bin 983, ağır hasta sayısı 1180 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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