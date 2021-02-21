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Bahçeli’den ve ’ye:Fitnenin reklam yüzleri ihanetin vitrin süsleri

Bahçeli’den CHP ve HDP’ye:Fitnenin reklam yüzleri ihanetin vitrin süsleri

21.2.2021

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunarak, Gara katliamını gerçekleştirip 13 sivil vatandaşımızı şehit eden terör örgütü PKK'nın adını anmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, fitnenin reklam yüzleri, ihanetin vitrin süsleridir. Hükümete fatura çıkaran partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları isabetli bir teşhistir" sözleriyle tepki gösterdi.

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