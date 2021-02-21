Bakan Akar’dan TCG Gür denizaltısına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Ege ve Akdeniz'de birçok önemli görevi yerine getiren TCG Gür denizaltısında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Denizaltıya gelişinde geleneklere uygun olarak 'silistre' çalınarak karşılanan Bakan Akar, denizaltıya girdikten sonra personeli, "Denizaltı ailesi; nasılsınız" diyerek selamladı. Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en etkin ve caydırıcı unsurları arasında yer alan TCG Gür denizaltısında gemi komutanı ve personelden gemi ve görevleri hakkında bilgi aldı. Denizaltının daha önceki harekat görevlerinden birini 38 gün denizin altında, günışığı görmeden başarıyla tamamladığı bilgisini alan Bakan Akar, zorlu koşullarda görev yapan personeli kutladı.