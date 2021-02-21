Başkan Erdoğan yarın İzmir’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak AK Parti 7'nci Olağan İzmir İl Kongresi'ne katılacak. Yarın saat 12.00'de Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda 572 delege ile gerçekleştirilecek kongrede AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor. Erdoğan, İzmir programı kapsamında İzmir Bayraklı'da depremzedeler için yapılacak konutların temel atma törenine de katılacak. AK Parti 7'nci Olağan Kongre programında sona geliniyor.

BÜYÜK KONGRE MART AYINDA

AK Parti büyük kongresi ise Mart ayının sonunda yapılacak. Teşkilatlarda başlayan değişim partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile tamamlanacak. AK Parti 2019 Aralık ayında başlattığı kongre sürecine Kovid-19 nedeniyle iki kez ara verdi. Yeni yılla birlikte tekrar hızlanan kongre süreci Mart ayında büyük kongre ile tamamlanacak. Böylece, AK Parti 2023 seçimlerine götürecek kadrolarını belirlemiş olacak. AK Parti'nin teşkilatlarını yüzde 70'lere varan oranda yenilediği belirtiliyor. Çoğunlukla video konferans yöntemiyle birden fazla kongreye bağlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir ve İstanbul kongrelerinde salonlara giderek mesajlarını verecek.