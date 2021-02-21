Kahraman Pilot Yüzbaşı Afrin’de destan yazdı

Suriye'nin Afrin kentinde kahramanlık destanı yazan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2018 yılında başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde kanlı terör örgütünü büyük bir hezimete uğrattı. Harekat sırasında, 7 köyde bozguna uğratılarak çok sayıda kayıp veren PKK terör örgütü, Raco'ya Kandil'den 150 kişilik "kamikaze" birliği gönderdi.

İdlip sınırına yakın köylerden süpürülen PKK'lı teröristler, kamikaze timi ile gece saatlerinde Raco-Ömer Uşağı bölgesine sızdı. 150 kişilik PKK'lı grupla başlayan çatışmada, ATAK helikopterini kullanan Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ve birliğindeki askerler kahramanca çatıştı.

11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Çatışma sırasında havadan operasyonu yöneterek teröristleri ateş altında bırakarak kuşatan ATAK helikopterindeki Yüzbaşı Karaman (32) ve yanındaki Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) şehit oldu. Öte yandan Raco'daki çatışmalarda 9 asker de şehit düştü. Destek amaçlı bölgede devriye faaliyeti yürüten diğer Atak helikopterleri ve F-16'lar teröristlerin saklandığı noktaları aralıksız vurarak terör mevzilerini imha etti. Çatışmada 80 PKK'lı öldürüldü. Kahraman şehit olan askerlerimiz, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.



"HER SEFERİNDE YÜZÜMÜZE GÜLÜP İHANET EDİYORLAR"

Oğlunun da diğer şehitler gibi terör örgütlerine dış güçler tarafından yapılan silah yardımları yüzünden şehit olduğunu ve bu yardımların yapılmaması halinde terör örgütünün asla güçlü kalamayacağını vurgulayan Uğur Salim Karaman, "Her seferinde yüzümüze gülüp arkamızdan düşman unsurlarına silah ve mühimmat yardımı yapılıyor. İşte bunlar bize ateş olarak geri dönüyor. Benim oğlumun şehadeti de aynı şekilde oldu" dedi. O dönemde basında da yer alan, 5 bin TIR dolusu silahın ABD yardımı ile YPG'ye PKK'ya verildiğini hatırlatan acılı baba, "Daha etkili tedbir alınmasını bekliyoruz. Bu insanlar çok kolay yetişmiyor. Ben şehit babasıyım. Vatan sağolsun. Evladımın şehit olması devlete 500 bin dolara mal oldu" şeklinde konuştu.

OĞLUNA kara hizmetine geçmesini söylediklerini dile getiren baba Karaman, "Biz ona çok söyledik. Oğlum yeteri kadar uçtun. Yerde bir hizmete geç. Bize 'Baba sen ne söylüyorsun. Devletin tüyü bitmemiş yavrularının hakkı olan paralarla alınan milyon dolarlık uçakları helikopterleri bize emanet ediyorlar. Ölürüm yine bırakmam' diye cevap verdi. Nitekim de şehit oldu. PKK'ya YPG'ye ABD'nin yardımıyla verilen merminin isabet etmesiyle şehit oldu. Tek tesellimiz şehit olması" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİTLER BİZİ ASLA YILDIRMAYACAK'

KURMAY Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'de yaşayan emekli emniyet müdürü olan babası Uğur Salim Karaman, Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oğlunun göreve atandığı günden itibaren Terörle Mücadele Harekat Bölgesinde görev yaptığını belirten Karaman, "Oğlum bu süre boyunca çok sayıda takdire layık görüldü. Disiplinli çalışmaları ile tüm silah arkadaşlarına örnek oldu" dedi. Baba Karaman, "Gara'daki son olay yine içimizi yaktı. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Anne babaların yüreği yandı. Devletimizin büyük bir kararlılıkla yürüttüğü Terörle Mücadelede elbette şehitler verilecek. Ama biz elimizi açıp dua ediyoruz. Ya Rabbi bizim şehidimiz en son şehit olsun başka annelerin babaların yürekleri yanmasın diyoruz. Devletimizin bu husustaki kararlı mücadelesi devam edecek. O şehitler bizi yıldırmayacak" dedi.

(TOLGA TEKİN)