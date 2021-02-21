Kahramanın mezarı doğum gününde boş kalmadı

Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir, doğum gününde kabri başında anıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı Ömer Halisdemir'in doğum gününde, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine bu sene kısıtlamadan dolayı ziyaretçi gelemedi. Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, amcasının oğlu Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

"BU ÜLKEDE ÖMER'LER BİTMEZ"

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde dua eden Başkan Ahmet Halisdemir, "Bugün kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in 20 Şubat 1974 doğum günü yıl dönümü. Bu memlekette gördüğünüz gibi Ömerler, Fıratlar bitmez. Bundan sonra gelen nesiller Ömerleri, Fıratları yaşatacaklardır" dedi.