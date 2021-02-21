Kemal Kılıçdaroğlu’nun maskeli balosu bitti

Derin Amerika'nın katil sürüsünce Gara'da şehit edilen 13 insanımız için canımız yanıyor. Şehitlerimizin aziz ruhları karşısında minnetle eğiliyoruz. Şehitler ölmez, tüm şehitlerimizin yeri milletimizin kalbindedir. Aziz milletimizin acısı büyük. Milletimiz kahrolurken, şehitlerimizin aileleri acı çekerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kan bürümüş sözleriyle konuşmaları isyan ettirdi. ABD'nin katil sürüsünün siyasi kolu HDP'li iki milletvekilinin vicdansız açıklamaları insanlarımızın kanını beynine sıçrattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vicdansız, insafsız konuşmalarına bakınca, 'yazıklar olsun' demek geçti milyonların içinden. Yazıklar olsun Kemal bey. Derin ABD'nin katil sürüsü, alçak PKK'ya tek kelime etmiyorsun. Rehinelerimizi kurtarmak için açıkkapalı olağanüstü çaba sarf eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, rehinelerin kalleşçe şehit edilmesinden sorumlu tutmaya, nasıl dilin varıyor? Aziz milletimizi isyan ettiren zavallı suçlamaları nasıl vicdansızca yapabiliyorsun? Gösterdiğin tavır ne insani, ne vicdani, ne ahlakidir. Farkında değil misin? Yeter artık. Tek bir kelime derin ABD'nin katil sürüsü PKK'ya, alçaklara söz söylemeden, ezberlenmiş sloganlarla yaptığın açıklama ile nereye varacağını düşünüyorsun? 13 insanımızın kafasına kurşun sıkılarak şehit edilmeleri canavarlıktır. 13 şehidimizin elleri arkasından bağlıdır. 13 insanımızı katleden bir katil sürüsü, satılmış PKK var ortada. Bu gerçeği görmeden konuşman insanlığa sığar mı? Kemal Kılıçdaroğlu, GARA'da maskeli balo bitmiştir. Yolun sonuna geldin. Derin Amerika'nın, Avrupa'nın peşinden ayrılmadığın taktirde, aziz milletin sizleri tarihin tozlu raflarına göndermenin kararlılığı içinde olduğunu göreceksin. Kapalı kapılar ardında derin ABD'nin katil sürüsü PKK'nın siyasi kolu HDP ile sürdürülen tezgahlar daha net konuşulacaktır.

GARA, MİLLET İTİIFAKI'NIN DUVARA ÇARPTIĞI YER OLACAKTIR.

CHP ile HDP arasındaki 'aşk'tan rahatsız olan ama yeterli çıkışı yapmayan-yapamayan İyi Parti de, Saadet de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun maskeli balosunun bittiğinin farkında olacaklardır. İyi Parti ve Saadet, ya maskeli balonun mimarı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber olmaktan kurtulacaktır ya da aziz miletin vereceği cezaya razı olacaklardır.



GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR.

13 evladımızı derin ABD'nin katil sürüsü PKK'nın GARA'da şehit etmesinden önce, Türk siyaseti Kemal Kılıçdaroğlu'nun mimarlığını yaptığı bir maskeli baloya tanık oluyordu. Derin ABD'nin aparatı FETÖ, derin ABD'nin mayın eşeği PKK, maskeli balo salonlarında CHP'nin bazı kanatlarınca dolaşıyordu. FETÖ'cüleri düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün argümanlarını siyasi platforma taşımaktan çekinmiyordu. Gözünü kırpmadan tankla insanların üzerinden geçebilecek kadar canileşmişlerdi. Bunlar CHP katmanlarında bir şey ifade etmiyordu. CHP'nin FETÖ ile işbirliğini dillendirip bunu eleştirenler atılıyordu. PKK sevicileri düşünün. CHP'de Atatürkçüleri, ulusalcıları temizlemeye kararlı 19 Aralıkçılar yönetime geliyordu. PKK siyasi kolu HDP'ye zeytin dalı uzatmaktan, kapalı kapılar ardında siyasi tanzimler yapmaktan çekinmiyorlardı. ABD'den iktidar bekliyorlardı. Milletimizden değil, ABD'den iktidar bekleyenler CHP'nin yönetiminde görev alıyordu. Avrupa'nın gözünün içine bakanlar, CHP maskeli balosunun salonlarında kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlardı. Kemal Klıçdaroğlu'nun maskeli balosuna, İyi Parti ve Saadet nedense katılmaktan geri durmadı.



GARA'DA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MASKELİ BALOSU BİTTİ. GERÇERLER APAÇIK ORTAYA ÇIKTI. GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZDI. BİR YANINA HDP-PKK'YI, DİĞER YANINA İYİ PARTİ VE SAADET'İ ALAN KEMAL KILIÇCDAROĞLU, GÜNEŞİ BALÇIKLA SIVAMAYA KALKTI.

GARA, TÜRK SİYASİ TARİHİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR KIRILMA NOKTASIDIR. ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ RUHLARI KARŞISINDA MİNNETLE,

SAYGIYLA, SEVGİYLE EĞİLİYORUZ. ŞEHİTLER ÖLMEZ. VATAN BÖLÜNMEZ....