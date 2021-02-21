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Son dakika: Milletvekili hakkında terör soruşturması

Son dakika haberleri.... Başsavcılığı'nca, Ağrı Milletvekili hakkında ' üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Son dakika: HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında terör soruşturması
DHA

21.02.2021, 09:16 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021, 09:23

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2021 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, yapılan açıklamalar ihbar kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı televizyon programında Gara'ya giden milletvekilinin HDP'li Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

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