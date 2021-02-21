Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 601'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi.
Vefat sayısı ise 77 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 60'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 638 bin 422'ye yükseldi.
GÜNLÜK TABLO
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