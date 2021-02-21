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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... 'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

21.02.2021, 19:23 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021, 19:29

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 601'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 77 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 60'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 638 bin 422'ye yükseldi.

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