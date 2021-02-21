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Haberler Gündem Son dakika: Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakalandı!

Son dakika: 'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla 'den yurda girmeye çalışan 2'si Heyet Tahrir el-Şam, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.

Son dakika: Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakalandı!
DHA

21.02.2021, 13:10

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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