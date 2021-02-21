Süleyman Soylu: “Amacımız Gara’dan PKK’yı çıkarmak”

İÇişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda 13 masumun terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği Gara'da yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 48 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyonun detaylarını harita üzerinde açıklayan Soylu, "Gara, Kandil ve Suriye koridorunun geçiş alanıdır. Terör örgütünün bütün akademileri buradadır" dedi.

GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİL

GARA'NIN savunulması oldukça kolay olan bir alan olduğuna da vurgu yapan Soylu, "Bizim amacımız orada terör örgütünün yaşam, lojistik, eğitim alanlarını kaldırmak. Gara'da bunu yaptığınız an kalbe girmişsiniz demektir. TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur" ifadelerini kullandı. Soylu, Gara'ya giden HDP'linin de Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.