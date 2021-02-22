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Haberler Gündem AK Parti'li Özlem Zengin'e hakaret eden avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması

'li 'e hakaret eden avukat ve arabulucu hakkında disiplin soruşturması

Adalet Bakanlığı, Grup Başkanvekili 'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

AK Parti'li Özlem Zengin'e hakaret eden avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması

22.02.2021, 16:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021, 16:30

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

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