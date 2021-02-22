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'ten Kuzey 'ta ! Etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu 'ın bölgesinde 'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

22.02.2021, 14:09 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021, 14:41

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu, Irak'ın Metina bölgesinde Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarını gizli toplantı yapacaklarını tespit ederek yakın takibe aldı.

MİT tarafından bugün Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

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