Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.
GÜNLÜK TABLO
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 690 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 189 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.
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