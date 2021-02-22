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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika... 'de son 24 saatte 118 bin 816 -19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 690 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

22.02.2021, 19:59 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021, 20:15

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 690 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 189 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

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