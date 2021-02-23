İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, havalimanının gidiş katının iç hatlar tarafında "B", dış hatlar tarafında ise "M" check-in adalarındaki noktalar, ücretsiz hizmet verecek.
Bu noktalarda uçuş öncesinde özel gereksinimi olan yolcular elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj edebilecek, protezi olan yolcular protezini çıkarıp dinlenebilecek.
Sese ve kalabalığa duyarlı, uçuş öncesinde elektrikli sandalyesini şarj etmek ya da protezini çıkarmak isteyen misafirlerimiz için hazırlanan B ve M check-in adasındaki ''Özel Yolcu Hizmet Noktaları''mız ücretsiz olarak misafirlerimizin hizmetinde. pic.twitter.com/w3kpxjir9E— İGA Istanbul Airport (@igairport) February 22, 2021
İstanbul Havalimanı'nda "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" oluşturuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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