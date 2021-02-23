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Haberler Gündem İstanbul Havalimanı'nda "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" oluşturuldu

'nda "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" oluşturuldu

'nda fiziksel engelli yolcular için oluşturulan "Özel Yolcu Hizmet Noktaları" hizmete sunuldu. Özel gereksinimi olan yolcular elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj edebilecek, protezi olan yolcular protezini çıkarıp dinlenebilecek.

İstanbul Havalimanı'nda Özel Yolcu Hizmet Noktaları oluşturuldu

23.02.2021, 09:52

İGA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, havalimanının gidiş katının iç hatlar tarafında "B", dış hatlar tarafında ise "M" check-in adalarındaki noktalar, ücretsiz hizmet verecek.

Bu noktalarda uçuş öncesinde özel gereksinimi olan yolcular elektrikli tekerlekli sandalyesini şarj edebilecek, protezi olan yolcular protezini çıkarıp dinlenebilecek.

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