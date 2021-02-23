İthal altınla ilgili bakanlık harekete geçti: Yolcular işlenmemiş altın getiremeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın ithalatında "güvenirlilik ve şeffaflığın" artırılması amacıyla 6 önemli karara imza attı. İthal altında gümrükte verilmesi zorunlu olan ayar raporu Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek. Yolcular işlenmemiş altın getiremeyecek.

Borsa İstanbul listesindeki rafinerilerde üretilmesi ve oranın mührü, amblemini taşıması zorunlu olacak. Rafineriler, aracı kuruluşlar 1 Temmuz'a kadar uyum sağlayacak. "Bedelsiz" ödemede halleri sınırlandırılırken, bankalarla mahsuplaşmada yetki bakanlıkta olacak.





Sabah'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararı Tebliği ve kıymetli madenler borsası aracı kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi. Buna göre, ithal edilen altının niteliğinin önemini göz önünde bulundurularak standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde gümrük idarelerine "ayar raporu" verilmesi zorunlu olacak. Söz konusu ithalat işlemlerinde şeffaflığın artırılması amacıyla ayar raporlarını yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü düzenleyecek.

YOLCU GETİREMEYECEK

Tebliğde, tüm standart işlenmemiş kıymetli maden ithalat işlemleri için Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi'nde yer alan rafinerilerce üretilmiş olma zorunluluğu getirildi. Geçen yıl yolcuların beraberinde en fazla 5 kilograma kadar standart işlenmemiş altını yurda getirmesine izin verilmişti. Tebliğle standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi uygulamasına son verildi. Faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları ile rafineriler durumlarını 1 Temmuz'a kadar yeni hükümlere uygun hale getirecek.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR

- İthal altında ayar raporunu Darphane verecek

- Yolcular işlenmemiş altın getiremeyecek

- Borsa İstanbul listesindeki rafineri mührü, amblemi zorunlu

- Rafineriler, aracı kuruluşlar 1 Temmuz'a kadar uyum sağlayacak

- "Bedelsiz" ödeme halleri sınırlandırıldı

- Bankalarla mahsuplaşmada yetki Hazine'nin