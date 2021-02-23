  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem O sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu

O sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor! Bakanı duyurdu

Son dakika haberleri... hakkında açıklama yapan Bakanı tarihleri duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

O sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu

23.02.2021, 14:05

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yüze yüze eğitim açıklaması...

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.

Eğitimde Bu Hafta
15-21 Şubat 2021

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O sınıflar da yüz yüze eğitime başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.