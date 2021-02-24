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Eren 11 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığınca ve İllerinde Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor.

Eren 11 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı!

24.02.2021, 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021, 10:14

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-11 SEHİ ORMANLARI" Operasyonu başlatıldı

Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-11 SEHİ ORMANLARI" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (781) personel [(51) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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