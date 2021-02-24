Turuncu İzmir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 15-21 Şubat arası Kovid-19 vaka sayısını il bazında paylaştı. Vaka sayısının haftalık 100 bin kişide en fazla olduğu iller Ordu (228,40), Giresun (217,51), Trabzon (207,54), Samsun (202,94), Rize (200,08); en az olduğu iller ise Hakkari (3,21), Şırnak (3,91), Muş (8,51), Batman (8,71) ve Iğdır (10,43) olarak açıklandı. 4 il mavi kategoriye geçti. Geçen haftaki tabloya kıyasla vaka sayısının haftalık olarak 100 bin kişide en fazla artış gösterdiği iller Ordu (33,98), Samsun (31,65), Tokat (30,98), Sakarya (26,24) en fazla düşüş gösterdiği iller ise Bayburt (38,23), Giresun (33,17), Erzincan (26,24) ve Trabzon (20,48) oldu. Geçen haftaki tabloya göre vaka sayısı 100 bin kişide İstanbul'da (8,04), Bursa'da (4,27) ve Konya'da (10,96) artarken Ankara'da (0,10), İzmir'de (1,72) ve Adana'da (17,09) azaldı.

4 İL MAVİ RENGE GEÇTİ

Haftalık vaka sayılarına göre günlük vaka sayısı 100 binde 10'un altında olan düşük riskli iller mavi, 11-35 arasındaki orta riskli iller sarı, 36-100 arasındaki yüksek riskli iller turuncu ve 100'ün üstündeki çok yüksek riskli iller kırmızı renk tonuyla gösteriliyor. Mavi renkli iller içerisinde Hakkari (3,21), Şırnak (3,91), Muş (8,51) ve Batman (8,71) yer alıyor. İstanbul (68,23) ile turuncu, Ankara (35,39) ile sarı, İzmir (42,67) ile turuncu kategoride gözüküyor.



'TEDBİRLERE DAHA ÇOK UYMALIYIZ'

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadelerini kullandı.

BURAK ERDEM ÇELİK