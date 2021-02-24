  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Öğretmenlere aşılama başladı

Öğretmenlere aşılama başladı

Son dakika... Bakanı , Çorum Sungurlu'da bulunan bir okulda aşısı oldu. Bakan Selçuk'un ilk doz aşıyı yaptırması ile öğretmenlerin aşılanma süreci de resmen başlamış oldu. Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşıulanması ile daha güvenli bir ortam sağlanacağını ifade etti.

Öğretmenlere aşılama başladı

24.02.2021, 10:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021, 10:35

Türkiye'deki koronavirüs salgınında riskli meslek gruplarının da aşılanması devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca öğrenciyle temas halinde bulunan 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasına bugün başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlanan normalleşme sürecinde 1 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime geçilecek.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

İLK AŞIYI BAKAN ZİYA SELÇUK OLDU
Öğretmenler arasında ilk koronavirüs aşısını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Bakan Selçuk aşı sonrası şu açıklamaları yaptı "Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum.

"VATANDAŞLARIMIZ E-NABIZ'DAN TAKİP EDEBİLİRLER"
Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor, biz listeyi geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi E-Nabız'la kendilerine nasıl sıra geldiğini öğrenebilirler.

"ÇOK SAYIDA ÜLKE OKULLARI AÇTI"
Birçok ülke okulunu açmaya başladı, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtı. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Öğretmenlere aşılama başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.