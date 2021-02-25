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Haberler Gündem Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm canlı izle!

85. bölüm canlı izle!

son bölüm izleme ekranı dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta; ve Demir, hem aileleri hem de şirket için pek çok başarılı iş yapıp, cemiyetin önünde birlikte yer alsalar da, Ümit ve Demir ilişkisi devam edecektir. İşte yeni bölüm izleme linki...

Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm canlı izle!

25.02.2021, 21:03

Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! ATV ekranlarında her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 85. BÖLÜM CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BU HAFTA!

İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!

Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!

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