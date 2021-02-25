Normalleşme önceki kritik Bilim Kurulu toplantısı! Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplandı. Tüm gözler toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart itibariyle gevşemenin başlatılacağını duyurmuştu. Bakan Koca, toplantı sonrası saat 109:00'da sokağa çıkma yasaklarının kısaltılması, kafe ve restoranların tekrar açılması ile ilgili son kararı açıklayacak.

1 MART İTİBARİYLE 'YERİNDE KARAR' DÖNEMİ BAŞLIYOR

Koronavirüsle mücadelede 1 Mart itibariyle "Yerinde karar" dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

4 RİSK GRUBUNA GÖRE KARAR VERİLECEK

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK

Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme sürecinin başlaması, buralarda sokağa çıkma yasağı saatlerinin kısaltılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi ve restoranların illerdeki vaka sayısına göre açılıp açılmayacağı görüşülecek.

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