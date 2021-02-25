Opel Egem’de 3 ödül gururu

1990 yılından bu yana aralıksız olarak faaliyetini sürdürerek, İzmir ile özdeşleşen bir marka haline gelen Opel Egem, 2020 yılında ortaya koyduğu başarı nedeniyle Türkiye çapında ödüle layık görüldü. Ekmas Group bünyesindeki firma, "Opel Ticari Araç Satışı", "Hedef Gerçekleştirme Performansı" ve "Müşteri Memnuniyeti Kalite Ödülü" dallarında Türkiye birinciliği elde etti. Satış, servis, yedek parça, sigorta ve kurumsal ikinci el alanlarında hizmet vermeyi sürdüren Egem'in Genel Müdürü Zerrin Kalay, "Türkiye'nin dört bir yanındaki bayilerin arasından sıyrılarak çok önemli ödüllere sahip olduk. Bu başarılar bizim kent ekonomisine ve markasına kattığımız değeri gösteriyor. Sadece İzmirliye değil Türkiye'nin dört bir yanından insana hizmet veriyor, tercih edilen bir firma olmak için çalışıyoruz" dedi.

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