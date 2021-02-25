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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi... 'de son 24 saatte 126 bin 527 -19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 210 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

25.02.2021, 21:03 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021, 21:13

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1192 oldu, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 210 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 192 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

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