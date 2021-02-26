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Haberler Gündem Akıncı 9. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

9. bölüm canlı izle! |

ekranlarında seyircisiyle buluşan , reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Habercinin işi hayatın peşine takılmaktır." sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları 'Akıncı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte yeni bölüm izleme linki...

Akıncı 9. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

26.02.2021, 20:10

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.

AKINCI 9. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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