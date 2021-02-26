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Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a telefonu

Son dakika... MHP Genel Başkanı , Başkan 'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı. Başkan Erdoğan, kendisini arayarak doğum gününü kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu

26.02.2021, 16:19 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021, 16:27

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Başkan Erdoğan, kendisini arayarak doğum gününü kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

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