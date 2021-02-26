  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Bakan Koca, haftalık vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı

Bakan Koca, haftalık vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı. Koca, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; , , , Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, haftalık vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı

26.02.2021, 22:47

Bakan Koca grafiklere de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."




haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Koca, haftalık vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.