Bakan Koca grafiklere de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."
Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor. pic.twitter.com/8ea1X3xX0e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2021
Bakan Koca, haftalık vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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