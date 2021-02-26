Esnetme ile ilgili kararlar Pazartesi günü açıklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Aşılama oranına göre kısıtlamada esnetme olabileceğini belirten Bakan Koca, "Bilim Kurulu önerilerini pazartesi günü Kabineye sunacak, sonrasında açıklama yapılacak" dedi. Kademeli normalleşme sürecinde 65 yaş üstü için il bazlı kararlar alınabileceğini vurgulayan Bakan Koca, ayrıca tam kapanmanın düşünülmediğini ifade etti. CHP'nin "bedava aşıya para veriliyor" iddiasına belge gösterip tane tane yanıt veren Bakan Koca, "Üretici firma, aşıyı ülkeye bedavaya bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?" diyerek tepki gösterdi.



YERİNDE KARAR DÖNEMİ

Esnetme konusunu Bilim Kurulunun tartıştığını belirten Bakan Koca, "Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye sunacağım. Kabine'de bu öneri tartışılacak ve devamında sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur alınan Kabine kararıyla. İki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alınacak. Parameterlere göre illerin risk düzeylerini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeceğiz. Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz. Bu iddiamın halen arkasındayım" diye konuştu.



HEDEF MAYIS'TA BİTİRMEK

"Bizim için önemli olan nisan, en geç mayıs ayında aşılama sürecini tamamlayabilir olmak" diyen Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Nisan, en geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz. 65 yaş üzerinde aşılama oranının yükselmesine bağlı olarak illerde bir esnetme yapılabilir."