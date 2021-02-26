Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1195 oldu, 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.
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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI...
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 282 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 195 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu
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